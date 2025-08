Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack chega em novembro ūüéÄūüß™ Tr√™s aventuras m√°gicas e alqu√≠micas juntinhas em um s√≥ pacote fof√≠ssimo! Oi oi, alquimistas fofinhos do meu cora√ß√£o! Hoje eu t√ī... Game Hall|Do R7 05/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Tr√™s aventuras m√°gicas e alqu√≠micas juntinhas em um s√≥ pacote fof√≠ssimo! Oi oi, alquimistas fofinhos do meu cora√ß√£o! Hoje eu t√ī derretendo de fofura e felicidade, porque a Koei Tecmo e a Gust resolveram presentear a gente com o an√ļncio mais encantador do momento: Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack vai ser lan√ßado no dia 13 de novembro pra PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch e Switch 2!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Game Hall:

Starfield vai pousar no PS5 em 2026

BioShock 4 troca de liderança de novo e remake do original foi pro ralo

Quer ficar menos ansioso? Jogue Stardew Valley!