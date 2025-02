Aventura Explosiva em WoW Inframinado Já Disponível Gente, o caos goblínico está oficialmente liberado! 🎉 World of Warcraft: The War Within recebeu sua primeira grande atualização, e... Game Hall|Do R7 26/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 13h27 ) twitter

Gente, o caos goblínico está oficialmente liberado! World of Warcraft: The War Within recebeu sua primeira grande atualização, e adivinha? Tem carrinhos tunados, trapaças goblínicas e uma metrópole subterrânea cheia de tretas! Se você gosta de adrenalina, moda goblínica duvidosa e explosões (muitas explosões ), Inframinado é o seu novo lar!

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura cheia de ação e surpresas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

