Aztecs: The Last Sun chega em Early Access em 28 de agosto ūüõ°ÔłŹ Aztecs: The Last Sun ‚Äď Sobrevivendo ao Sol e √† Lua com o Kazin Mage! Sou Kazin Mage, aquele que combina sarcasmo com estrat√©gia‚Ķ... Game Hall|Do R7 10/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Aztecs: The Last Sun ‚Äď Sobrevivendo ao Sol e √† Lua com o Kazin Mage! Sou Kazin Mage, aquele que combina sarcasmo com estrat√©gia‚Ķ e sangue (dos NPCs, claro). Registrei aqui a data mais quente do ver√£o: 28 de agosto de 2025. √Č quando o Aztecs: The Last Sun sai em Early Access no PC via Steam ‚ÄĒ a confirma√ß√£o oficial caiu de gra√ßa, direto da Play2Chill e Toplitz Productions.

N√£o perca a chance de saber mais sobre este jogo intrigante e suas mec√Ęnicas √ļnicas, consulte a mat√©ria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Zelda: TOTK e BOTW compartilham exploits de duplicação

Fallen City Brawl, estilo Streets of Rage, chega ao PC

Microsoft diz que o Game Pass é lucrativo… mesmo ignorando o que custa fazer os jogos