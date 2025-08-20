Battlefield 2042 recebe evento Rumo ao Battlefield 6 com recompensas exclusivas O campo de batalha voltou a tremer! A Electronic Arts anunciou que o evento especial Rumo ao Battlefield 6 já está ativo em Battlefield... Game Hall|Do R7 19/08/2025 - 23h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 23h38 ) twitter

Game Hall

O campo de batalha voltou a tremer! A Electronic Arts anunciou que o evento especial Rumo ao Battlefield 6 já está ativo em Battlefield 2042, trazendo um combo de conteúdos que promete animar veteranos e novos jogadores. O evento acontece de 18 de agosto a 7 de outubro de 2025 e funciona como uma grande celebração do legado da franquia, além de um esquenta oficial para o próximo título, Battlefield 6.

