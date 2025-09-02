Battlefield 6 chega sem Ray Tracing: foco é na galera toda jogar, não só quem tem PC da NASA
Olha só, meus amigos, Battlefield 6 decidiu dar um passinho atrás na ostentação gráfica pra garantir que mais gente consiga jogar sem o PC virar torradeira elétrica. Segundo o diretor técnico Christian Buhl, não vai ter Ray Tracing nem no lançamento, nem no futuro próximo. Isso mesmo: esquece reflexos de bala no retrovisor de tanque ou sombra perfeita da granada quicando — a prioridade aqui é o jogo rodar suave até naquele PC que ainda usa fonte genérica “real 500W”.
Para saber mais sobre essa decisão e o que esperar do novo Battlefield, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
