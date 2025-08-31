Battlefield 6: EA promete rodar até em PC de padaria Electronic Arts… sempre ela, sempre querendo parecer a salvadora da pátria gamer, mas na real com histórico de prometer rodar até em... Game Hall|Do R7 31/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 31/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Electronic Arts… sempre ela, sempre querendo parecer a salvadora da pátria gamer, mas na real com histórico de prometer rodar até em calculadora Casio e entregar jogo que engasga até em PC com RTX 5090 de plutônio. Agora vem o papo de que Battlefield 6 vai rodar bem em PC modesto, sem precisar do DLSS, FSR, XeSS, sei-lá-mais-quantas-letrinhas. Aham, senta lá EA, eu já caí nessa conversa quando vocês falaram que Battlefield 2042 ia ser “a experiência definitiva da nova geração”. Resultado: jogo parecia um PowerPoint com servidor caindo toda hora.

Quer saber mais sobre as promessas da EA e o que esperar de Battlefield 6? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Fear Effect ganha lançamento surpresa no PC, PlayStation e Switch

As comidas mais bizarras dos videogames que você jamais comeria na vida real

Jogos de terror inspirados em histórias reais que gelam a espinha