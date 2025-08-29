Battlefield 6 no PC humilha consoles com 4K, fps infinito e 600 opções de customização
Ô, meus caros consolistas do GameHall — Spider, Kazin Mage e cia. — segura essa: Battlefield 6 acabou de ganhar um trailer só pra versão...
Ô, meus caros consolistas do GameHall — Spider, Kazin Mage e cia. — segura essa: Battlefield 6 acabou de ganhar um trailer só pra versão de PC e, adivinha? Tá mais bonito que casamento na praia com pôr do sol. Enquanto vocês aí no sofá vão ter que engolir aquele “30 fps cinematográfico” que as fabricantes juram que é proposital, nós, do PC Master Race, vamos estar curtindo 4K real, fps ilimitado, ultrawide que faz até o olho do monitor chorar e 600 opções de customização. Isso mesmo, SEISCENTAS. Só de menu de customização já tem mais conteúdo que Halo Infinite inteiro.
Ô, meus caros consolistas do GameHall — Spider, Kazin Mage e cia. — segura essa: Battlefield 6 acabou de ganhar um trailer só pra versão de PC e, adivinha? Tá mais bonito que casamento na praia com pôr do sol. Enquanto vocês aí no sofá vão ter que engolir aquele “30 fps cinematográfico” que as fabricantes juram que é proposital, nós, do PC Master Race, vamos estar curtindo 4K real, fps ilimitado, ultrawide que faz até o olho do monitor chorar e 600 opções de customização. Isso mesmo, SEISCENTAS. Só de menu de customização já tem mais conteúdo que Halo Infinite inteiro.
Não perca a oportunidade de entender por que Battlefield 6 no PC é um divisor de águas; consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a oportunidade de entender por que Battlefield 6 no PC é um divisor de águas; consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: