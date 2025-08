Battlefield 6 promete ‘realismo cru’ e chuta pra longe skins de desenho animado, celebridade e lacração Rapaziada das antigas, prepara o copo americano, acende o Marlboro imaginário e se ajeita no boteco mental que hoje o papo é reto:... Game Hall|Do R7 04/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h38 ) twitter

Rapaziada das antigas, prepara o copo americano, acende o Marlboro imaginário e se ajeita no boteco mental que hoje o papo é reto: Battlefield 6 prometeu que não vai entrar na onda do “jogo de lacre” que virou moda ultimamente. Sabe aquele momento em que você tá tentando capturar uma bandeira no meio do tiroteio e aparece uma skin do Bob Esponja com uma AK-47 cor-de-rosa? Pois é, ESSE MOMENTO NÃO VAI CHEGAR EM BATTLEFIELD 6. Amém, senhor.

Para mais detalhes sobre essa nova abordagem do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

