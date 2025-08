Battlefield 6 ressurge das cinzas com destruição nível apocalipse e beta em agosto 🎮 Senhoras e senhores, preparem seus fones e seus mouses com macro, porque Battlefield 6 está vindo aí com mais barulho que vizinho... Game Hall|Do R7 01/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 09h18 ) twitter

Senhoras e senhores, preparem seus fones e seus mouses com macro, porque Battlefield 6 está vindo aí com mais barulho que vizinho de obra em plena segunda de manhã. A EA e os Battlefield Studios soltaram um trailer adrenacubano — isso mesmo, adrenalina com C4 — mostrando que o novo jogo não quer apenas resgatar a franquia, mas sim mandar um míssil teleguiado direto na concorrência.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

