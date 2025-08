Battlefield 6 vai rodar a 60 FPS até no Series S, diz DICE De acordo com a DICE, agora até o Xbox Series S, também conhecido como “o netbook gamer da geração”, vai receber Battlefield 6 rodando... Game Hall|Do R7 05/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h38 ) twitter

De acordo com a DICE, agora até o Xbox Series S, também conhecido como “o netbook gamer da geração”, vai receber Battlefield 6 rodando liso a 60 FPS. Milagre da engenharia ou só mais uma promessa otimista com cheiro de downgrade vindo aí?

Para saber mais sobre essa promessa ousada e o que esperar do desempenho do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

