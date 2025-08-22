Beta de Battlefield 6 foi o maior da história da franquia Olha aí, a Electronic Arts resolveu soltar os fogos: o beta de Battlefield 6 foi oficialmente o maior da franquia. Sim, a galera parou... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 07h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Olha aí, a Electronic Arts resolveu soltar os fogos: o beta de Battlefield 6 foi oficialmente o maior da franquia. Sim, a galera parou de tretar no X (ou Twitter, ou rede social em crise, chame como quiser) e resolveu gastar o tempo todo dando headshot, explodindo helicóptero e, claro, usando o bom e velho desfibrilador como se fosse a Excalibur dos FPS.

Para saber mais sobre essa experiência caótica e divertida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

My Hero Academia: All’s Justice brilha em novo trailer com batalhas 3v3 épicas

Wildgate tem redução de preço no PC e Xbox Series e ganha novidades

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ganha trailer de lançamento com gráficos de chorar sangue