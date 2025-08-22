Beta de Battlefield 6 foi o maior da história da franquia
Olha aí, a Electronic Arts resolveu soltar os fogos: o beta de Battlefield 6 foi oficialmente o maior da franquia. Sim, a galera parou...
Olha aí, a Electronic Arts resolveu soltar os fogos: o beta de Battlefield 6 foi oficialmente o maior da franquia. Sim, a galera parou de tretar no X (ou Twitter, ou rede social em crise, chame como quiser) e resolveu gastar o tempo todo dando headshot, explodindo helicóptero e, claro, usando o bom e velho desfibrilador como se fosse a Excalibur dos FPS.
Para saber mais sobre essa experiência caótica e divertida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
