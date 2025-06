Bicho vai pegar em Resident Evil Requiem! TUDO QUE SABEMOS até Agora Anunciado com destaque durante o Summer Game Fest 2025, o aguardado Resident Evil Requiem — antes conhecido como Resident Evil 9 —... Game Hall|Do R7 28/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 28/06/2025 - 13h16 ) twitter

Imagem oficial do trailer de Resident Evil Requiem mostrando a protagonista Grace Ashcroft em ambiente sombrio e ameaçador. Game Hall

Anunciado com destaque durante o Summer Game Fest 2025, o aguardado Resident Evil Requiem — antes conhecido como Resident Evil 9 — será lançado para PS5, Xbox Series X|S e PC no dia 27 de fevereiro de 2026. Se você é fã da franquia e quer saber tudo sobre o novo capítulo da saga, continue lendo. Aqui reunimos todas as informações já reveladas.

