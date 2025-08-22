BioShock 4 só em 2027? A Cloud Chamber virou Titanic com motor fundido BioShock 4 já devia ter saído, virado meme, sido esquecido, e relançado em remaster de luxo antes mesmo de existir. Agora vem a Cloud... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h40 ) twitter

BioShock 4 já devia ter saído, virado meme, sido esquecido, e relançado em remaster de luxo antes mesmo de existir. Agora vem a Cloud Chamber — esse “estúdio” que parece mais uma experiência de laboratório mal-sucedida — e anuncia cortes de 80 pessoas num time de 250. Parabéns, Take-Two, vocês basicamente arrancaram o motor do carro e ainda querem que ele chegue em 2027 voando.

Para mais detalhes sobre essa situação caótica do desenvolvimento de BioShock 4, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

