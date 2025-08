BioShock 4 troca de liderança de novo e remake do original foi pro ralo A arte imita a vida, e BioShock virou um experimento fracassado de distopia criativa que ninguém mais consegue salvar. Nem o Andrew... Game Hall|Do R7 05/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h38 ) twitter

Game Hall

A arte imita a vida, e BioShock virou um experimento fracassado de distopia criativa que ninguém mais consegue salvar. Nem o Andrew Ryan daria conta dessa bagunça. BioShock, uma franquia que já foi sinônimo de revolução narrativa nos games, com plot twist digno de explodir a cabeça do tiozão do churrasco entre uma cerveja quente e um pedaço de asa de frango. E agora? Virou um projeto encalhado que nem dev bêbado quer assumir.

Para saber mais sobre essa situação caótica da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

