Black Desert Mobile anuncia classe Seonin, novo mapa, chefes e mais ūüĆł Banquete de Heidel 2025 serviu tudo e mais um pouco ‚ÄĒ e eu t√ī com glitter at√© na alma de tanta atualiza√ß√£o linda vindo a√≠! Gente‚Ķ... Game Hall|Do R7 22/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Banquete de Heidel 2025 serviu tudo e mais um pouco ‚ÄĒ e eu t√ī com glitter at√© na alma de tanta atualiza√ß√£o linda vindo a√≠! Gente‚Ķ eu n√£o t√ī bem, t√°? A Pearl Abyss pegou o √ļltimo fim de semana, juntou a comunidade inteira de Black Desert Mobile, encheu a mesa de novidades e disse: ‚ÄúCome, aventureira. Hoje tem festim.‚ÄĚ E eu fui com meu vestidinho m√≠stico e meu pet com chap√©u de fruta porque o Banquete de Heidel 2025 foi simplesmente um DEL√ćRIO coletivo de coisas incr√≠veis chegando no jogo.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades incríveis que estão por vir! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Avatar ganha modo em terceira pessoa

eFootball é confirmado como jogo oficial da FIFAe World Cup 2025

PlayStation 6 pode ter 24GB de RAM sem explodir seu bolso, dizem rumores