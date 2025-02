Black Desert Online entra na folia com eventos de Carnaval Oi, pessoinhas queridas! Tudo certinho? ūüíĖ Porque o Carnaval t√° chegando e Black Desert Online j√° est√° no ritmo da festa! A Pearl Abyss... Game Hall|Do R7 27/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h08 ) twitter

Oi, pessoinhas queridas! Tudo certinho? Porque o Carnaval t√° chegando e Black Desert Online j√° est√° no ritmo da festa! A Pearl Abyss preparou um monte de eventos e surpresinhas dentro do jogo pra gente celebrar essa √©poca cheia de brilho, alegria e‚Ķ EXP b√īnus! De 28 de fevereiro a 13 de mar√ßo, os aventureiros v√£o poder cair na folia com eventos especiais e recompensas incr√≠veis. Ent√£o j√° separa a fantasia (ou a melhor armadura) e vem conferir tudinho que t√° rolando!

Não perca a chance de saber mais sobre essa folia incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

