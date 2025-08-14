Black Desert Online: Krogdalo, o novo Corcel Lendário
Gente, vocês não têm ideia do surto de felicidade que eu dei quando vi o anúncio de hoje. Quem me conhece sabe: eu sou completamente apaixonada por Black Desert Online, já perdi as contas de quantas horas passei só cuidando do meu cavalo, ajustando sela, treinando e tirando prints com aquela luz perfeita do pôr do sol. E agora… a Pearl Abyss resolveu estragar de vez minha vida social trazendo Krogdalo, o novo Corcel Lendário que simplesmente junta as habilidades dos três corcéis míticos mais icônicos do jogo. É como se pegassem três sobremesas favoritas, colocassem num prato e ainda adicionassem glitter.
Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível atualização e o que ela traz para os aventureiros! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
