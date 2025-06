Blade Soul NEO no Steam: o MMORPG que voltou do spa RumbleTech na área, direto do servidor da nostalgia com RTX e sarcasmo ativados, pra dizer que Blade Soul NEO tá FINALMENTE no Steam... Game Hall|Do R7 04/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h56 ) twitter

Game Hall

RumbleTech na área, direto do servidor da nostalgia com RTX e sarcasmo ativados, pra dizer que Blade & Soul NEO tá FINALMENTE no Steam! Isso mesmo, depois de anos trancado naquela plataforma misteriosa chamada PURPLE — que honestamente parecia mais uma loja de açaí do que um client de games — agora o clássico MMORPG das acrobacias marciais impossíveis chegou onde sempre deveria estar: na plataforma suprema da Master Race.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa volta triunfal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

