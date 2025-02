BLEACH Rebirth of Souls: novo trailer de gameplay revela mecânicas de combate, modos de jogo e mais! Se você, assim como eu, sempre quis gritar “BANKAI!” no meio da sala enquanto derrota inimigos épicos, segura essa: BLEACH Rebirth... Game Hall|Do R7 17/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 17/01/2025 - 11h27 ) twitter

Se você, assim como eu, sempre quis gritar “BANKAI!” no meio da sala enquanto derrota inimigos épicos, segura essa: BLEACH Rebirth of Souls está chegando com tudo, e o mais novo trailer de gameplay acaba de explodir nossas expectativas! A Bandai Namco Entertainment revelou detalhes quentíssimos sobre o sistema de combate, os modos de jogo e os personagens que estarão presentes nesse RPG de ação baseado no anime que a gente ama.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre esse lançamento imperdível!

