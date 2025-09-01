Bloober quer encher o Switch 2 de terror no estilo GameCube Meus amigos, olha só quem resolveu bancar o visionário: a Bloober Team, famosa por transformar trauma psicológico em gameplay e dar... Game Hall|Do R7 01/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Meus amigos, olha só quem resolveu bancar o visionário: a Bloober Team, famosa por transformar trauma psicológico em gameplay e dar jump scare até em sombra de ventilador, agora quer meter o pé na porta do Switch 2. E não é só com Cronos: The New Dawn, que já chega semana que vem. Os caras tão com a mira apontada pra reviver a “era de ouro do GameCube”, aquela época em que a Nintendo fingia que não era só arco-íris e Kirby fofinho, e despejava Resident Evil 0, Resident Evil 4 e até Eternal Darkness pra deixar o público com mais insônia que estudante em semana de TCC.

Para saber mais sobre essa nova empreitada da Bloober e o que esperar do Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Honkai: Nexus Anima – novo jogo fofinho-épico da miHoYo já abriu inscrições pro beta

Análise | Hell is Us traz combate brutal e atmosfera densa

Análise | Lost Twins 2: Quando dois irmãos se perdem em puzzles e a gente se perde junto