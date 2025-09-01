Bloober quer encher o Switch 2 de terror no estilo GameCube
Meus amigos, olha só quem resolveu bancar o visionário: a Bloober Team, famosa por transformar trauma psicológico em gameplay e dar...
Meus amigos, olha só quem resolveu bancar o visionário: a Bloober Team, famosa por transformar trauma psicológico em gameplay e dar jump scare até em sombra de ventilador, agora quer meter o pé na porta do Switch 2. E não é só com Cronos: The New Dawn, que já chega semana que vem. Os caras tão com a mira apontada pra reviver a “era de ouro do GameCube”, aquela época em que a Nintendo fingia que não era só arco-íris e Kirby fofinho, e despejava Resident Evil 0, Resident Evil 4 e até Eternal Darkness pra deixar o público com mais insônia que estudante em semana de TCC.
Meus amigos, olha só quem resolveu bancar o visionário: a Bloober Team, famosa por transformar trauma psicológico em gameplay e dar jump scare até em sombra de ventilador, agora quer meter o pé na porta do Switch 2. E não é só com Cronos: The New Dawn, que já chega semana que vem. Os caras tão com a mira apontada pra reviver a “era de ouro do GameCube”, aquela época em que a Nintendo fingia que não era só arco-íris e Kirby fofinho, e despejava Resident Evil 0, Resident Evil 4 e até Eternal Darkness pra deixar o público com mais insônia que estudante em semana de TCC.
Para saber mais sobre essa nova empreitada da Bloober e o que esperar do Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre essa nova empreitada da Bloober e o que esperar do Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: