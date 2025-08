Bob Esponja: Titãs da Maré anunciado e chega em novembro! Oiii meus fofíssimos habitantes da Fenda do Biquíni digital! 💖🌊 Eu tô simplesmente surtando aqui (mais do que o Patrick com sorvete... Game Hall|Do R7 04/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h38 ) twitter

Oiii meus fofíssimos habitantes da Fenda do Biquíni digital! Eu tô simplesmente surtando aqui (mais do que o Patrick com sorvete infinito, sério!), porque a THQ Nordic e a Purple Lamp Studios acabaram de anunciar um jogo novinho em folha do nosso esponjinha mais amado do universo: Bob Esponja: Titãs da Maré, que vai chegar dia 18 de novembro pra PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series X|S!

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova aventura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

