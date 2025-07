Bongo Cat é real? O meme fofo virou “jogo” e está entre os mais populares do Steam! Você se lembra do Bongo Cat? Aquele meme fofinho de um gatinho tocando bongôs que viralizou na internet em 2018? Pois é, agora ele... Game Hall|Do R7 25/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 22h37 ) twitter

Bongo Cat é real? O meme fofo virou Game Hall

Você se lembra do Bongo Cat? Aquele meme fofinho de um gatinho tocando bongôs que viralizou na internet em 2018? Pois é, agora ele saiu da tela do navegador e invadiu o mundo dos games com um título que pegou TODO MUNDO de surpresa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa nova febre dos games!

