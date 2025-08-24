Borderlands 4 – Randy Pitchford promete 100 milhões de cópias e já sonha em virar GTA das looter shooters
Preparem suas mochilas virtuais e revisem suas builds de escopeta com mira holográfica que aumenta o carisma em +10: o chefão da Gearbox...
Preparem suas mochilas virtuais e revisem suas builds de escopeta com mira holográfica que aumenta o carisma em +10: o chefão da Gearbox, Randy Pitchford, abriu a boca e soltou a pérola da vez. Segundo ele, Borderlands 4 vai ser o jogo que finalmente fará a franquia bater a marca dos 100 milhões de cópias vendidas.
Não perca a chance de saber mais sobre essa promessa audaciosa e o futuro da franquia
