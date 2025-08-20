Bubsy 4D é anunciado e prova que algumas franquias nunca sabem a hora de parar
Sabe aquele tiozão que insiste em dançar axé na festa da família em 2025, jurando que tá arrasando, mas todo mundo já tá de saco cheio...
Sabe aquele tiozão que insiste em dançar axé na festa da família em 2025, jurando que tá arrasando, mas todo mundo já tá de saco cheio? Pois é, esse tiozão agora atende pelo nome de Bubsy.
Sabe aquele tiozão que insiste em dançar axé na festa da família em 2025, jurando que tá arrasando, mas todo mundo já tá de saco cheio? Pois é, esse tiozão agora atende pelo nome de Bubsy.
Para saber mais sobre essa nova aventura do gato mais desnecessário dos anos 90, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre essa nova aventura do gato mais desnecessário dos anos 90, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: