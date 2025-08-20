Logo R7.com
Bubsy 4D é anunciado e prova que algumas franquias nunca sabem a hora de parar

Sabe aquele tiozão que insiste em dançar axé na festa da família em 2025, jurando que tá arrasando, mas todo mundo já tá de saco cheio...

Game Hall|Do R7

Sabe aquele tiozão que insiste em dançar axé na festa da família em 2025, jurando que tá arrasando, mas todo mundo já tá de saco cheio? Pois é, esse tiozão agora atende pelo nome de Bubsy.

Para saber mais sobre essa nova aventura do gato mais desnecessário dos anos 90, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

