C. Viper volta em Street Fighter 6 com teaser Mais um teaser, menos um motivo pra se empolgar — mas pelo menos tem a Viper, né? Capcom, sua danada… você realmente acordou e escolheu... Game Hall|Do R7 05/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Mais um teaser, menos um motivo pra se empolgar — mas pelo menos tem a Viper, né? Capcom, sua danada… você realmente acordou e escolheu o botão “Reaproveitar” do Street Fighter V, né? Enquanto o mundo clama por inovação, você solta um teaser da C. Viper em Street Fighter 6 e espera que a internet tenha um surto coletivo como se fosse a volta do Akuma de tapa-olho ou do Ryu com cabelo de roqueiro dos anos 90. Mas não, é a C. Viper, aquela personagem que parece saída de um projeto rejeitado do Metal Gear com cosplay de vilã da novela Mutantes da Record.

Para mais detalhes sobre o retorno da C. Viper e as novidades de Street Fighter 6, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Tibia: O MMORPG que nasceu na casa da mãe e virou lenda com uma porta trancada por 20 anos

Battlefield 6 vai rodar a 60 FPS até no Series S, diz DICE

Tekken 8 enfia mais um personagem por DLC e inventa Miary Zo