Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone Temporada 4 – O Stitch voltou! E aí, soldados do slide cancel, snipers de TikTok e lançadores de C4 no respawn! Pode preparar o colete, ajeitar o headset e colocar... Game Hall|Do R7 22/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

E aí, soldados do slide cancel, snipers de TikTok e lançadores de C4 no respawn! Pode preparar o colete, ajeitar o headset e colocar aquele som de guerra no fundo, porque a Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone chegou pesada igual killstreak nuclear, e dessa vez com Stitch e Adler no mesmo bonde.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades dessa temporada emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

SEGA e Red Bull aceleram juntas em “Racing Around the World”

Análise | Geo-Political Simulator 5 — Quando a ambição geopolítica encontra o caos digital

Chega de sofrência! Free Fire apresenta o novo mapa Solara