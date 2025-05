Call of Duty: Black Ops 6 – Temporada 4 chegando com novos mapas pra te fazer passar raiva com estilo! E aí, tropa do respawn infinito! A Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone tá batendo na porta igual aquele squad que invadiu... Game Hall|Do R7 27/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

E aí, tropa do respawn infinito! A Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone tá batendo na porta igual aquele squad que invadiu tua casa no DMZ, e com ela chegam cinco novos mapas multiplayer, sendo que três deles já caem no lançamento dia 29 de maio.

Não perca a chance de se preparar para a batalha! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Permafrost: o apocalipse chegou, trouxe um casaco e esqueceu o Sol

Cookie Dourado da Bauducco dá PS5, viagem pra Califórnia e aquece corações gamers

Ola GG expande oficialmente para o Brasil — e mostra que Web3 também tem coração, camiseta grátis e caçada ao tesouro