Call of Duty: Black Ops 7 aposta em autenticidade e marca
Call of Duty: Black Ops 7 e a lição de marketing por trás do “menos é mais”… Olha só, tio RumbleTech aqui vai largar a visão: a decisão...
Call of Duty: Black Ops 7 e a lição de marketing por trás do “menos é mais”… Olha só, tio RumbleTech aqui vai largar a visão: a decisão da Activision de barrar os conteúdos de arma e operador do Black Ops 6 no vindouro Black Ops 7 não é só uma questão de fidelidade narrativa, é também um baita movimento de gestão de marca. E eu explico.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra mais sobre as estratégias da Activision!
