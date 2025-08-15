Call of Duty Black Ops 7 deve chegar em novembro
O Call of Duty Black Ops 7 já tem uma possível data para aterrissar nas prateleiras e bibliotecas digitais: 14 de novembro de 2025....
O Call of Duty Black Ops 7 já tem uma possível data para aterrissar nas prateleiras e bibliotecas digitais: 14 de novembro de 2025. A informação veio do insider billbil-kun, conhecido por acertar praticamente todos os seus vazamentos — e, dessa vez, ele não só confirmou os rumores do mês passado, como também trouxe uma notícia que caiu como uma granada de fumaça na comunidade: o novo game não terá versão para o Nintendo Switch 2.
O Call of Duty Black Ops 7 já tem uma possível data para aterrissar nas prateleiras e bibliotecas digitais: 14 de novembro de 2025. A informação veio do insider billbil-kun, conhecido por acertar praticamente todos os seus vazamentos — e, dessa vez, ele não só confirmou os rumores do mês passado, como também trouxe uma notícia que caiu como uma granada de fumaça na comunidade: o novo game não terá versão para o Nintendo Switch 2.
Para mais detalhes sobre este aguardado lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para mais detalhes sobre este aguardado lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: