Call of Duty: Black Ops 7 foi desenvolvido em paralelo com Black Ops 6
A franquia Call of Duty não para de surpreender seus fãs, e não é só por causa das campanhas explosivas, do multiplayer viciante ou do lendário modo Zumbis. Desta vez, a revelação vem dos bastidores: Call of Duty: Black Ops 7 não começou a ser feito depois que Black Ops 6 foi lançado, como muitos imaginavam. Na verdade, ambos os jogos foram produzidos em paralelo, com sinal verde dado ao mesmo tempo pela Activision.
Para saber mais sobre essa estratégia ousada e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
