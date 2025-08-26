Call of Duty: Black Ops 7 foi desenvolvido em paralelo com Black Ops 6 A franquia Call of Duty não para de surpreender seus fãs, e não é só por causa das campanhas explosivas, do multiplayer viciante ou... Game Hall|Do R7 26/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

A franquia Call of Duty não para de surpreender seus fãs, e não é só por causa das campanhas explosivas, do multiplayer viciante ou do lendário modo Zumbis. Desta vez, a revelação vem dos bastidores: Call of Duty: Black Ops 7 não começou a ser feito depois que Black Ops 6 foi lançado, como muitos imaginavam. Na verdade, ambos os jogos foram produzidos em paralelo, com sinal verde dado ao mesmo tempo pela Activision.

Para saber mais sobre essa estratégia ousada e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Forza Horizon 6 pode ser anunciado na TGS 2025: agora é drift no Japão, bebê!

Final Fantasy XIV: Yoshida diz que não precisamos de PS6 ou novo Xbox

Metal Gear Solid Delta roda melhor no PS5 que no PS5 Pro