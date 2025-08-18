Call of Duty: Black Ops 7 vai custar US$69,99 Aí vem mais uma: Call of Duty: Black Ops 7 chegando e, adivinha só, a edição padrão vai custar US$69,99. Sim, SETENTA DÓLARES, ou como... Game Hall|Do R7 18/08/2025 - 18h01 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h01 ) twitter

Game Hall

Aí vem mais uma: Call of Duty: Black Ops 7 chegando e, adivinha só, a edição padrão vai custar US$69,99. Sim, SETENTA DÓLARES, ou como a gente aqui do churrasco chama: “um mês de mercado no atacadão pra família toda, incluindo carvão e linguiça.” E a Microsoft ainda vende essa conversa como “estratégia competitiva”. Olha que beleza: eles quase subiram pra 80 dólares, mas decidiram “segurar o preço” pra competir com Battlefield 6. Competir, meus caros, porque aparentemente o gamer médio só tem duas opções de vida: morrer de overdose de franquia repetida no Call of Duty, ou tomar headshot no spawn do Battlefield.

Para mais detalhes sobre essa nova edição e suas polêmicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

