Capcom culpa preço do PS5 por vendas de Monster Hunter Wilds Capcom sempre nos presenteando com pérolas dignas de serem gravadas em runas. A empresa revelou que as vendas de Monster Hunter Wilds... Game Hall|Do R7 02/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h58 )

Game Hall

Capcom sempre nos presenteando com pérolas dignas de serem gravadas em runas. A empresa revelou que as vendas de Monster Hunter Wilds caíram mais rápido que um novato tentando enfrentar um Nergigante pelado. O motivo? O preço do PlayStation 5.

Para saber mais sobre essa polêmica e as implicações no mercado de games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

