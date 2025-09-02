Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Capcom culpa preço do PS5 por vendas de Monster Hunter Wilds

Capcom sempre nos presenteando com pérolas dignas de serem gravadas em runas. A empresa revelou que as vendas de Monster Hunter Wilds...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Capcom sempre nos presenteando com pérolas dignas de serem gravadas em runas. A empresa revelou que as vendas de Monster Hunter Wilds caíram mais rápido que um novato tentando enfrentar um Nergigante pelado. O motivo? O preço do PlayStation 5.

Para saber mais sobre essa polêmica e as implicações no mercado de games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.