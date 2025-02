Carnaval chega com tudo no PUBG MOBILE “E aí, tropa! Preparados pra meter o loko no PUBG com confete, serpentina e… granada de fumaça?” 💣✨ Se liga, que o Carnaval tá invadindo... Game Hall|Do R7 25/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 16h07 ) twitter

E aí, tropa! Preparados pra meter o loko no PUBG com confete, serpentina e… granada de fumaça? Se liga, que o Carnaval tá invadindo o PUBG MOBILE e o bagulho tá colorido, explosivo e cheio de loot brabo! Entre os dias de hoje até 10 de março, o jogo tá lotado de evento temático, sorteios, itens exclusivos e claro… recompensas que vão deixar teu inventário mais brilhante que trio elétrico no final de desfile.

Não perca a chance de saber mais sobre essa festa explosiva e todos os detalhes do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

