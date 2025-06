Chega de saudade! Os melhores clones dos Resident Evil “raíz” para amantes de Survival Horror Se você é fã do survival horror clássico, sabe que nada supera o clima de tensão, câmeras fixas e aquele aperto no peito dos games... Game Hall|Do R7 28/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 28/06/2025 - 23h15 ) twitter

Se você é fã do survival horror clássico, sabe que nada supera o clima de tensão, câmeras fixas e aquele aperto no peito dos games dos anos 90. Inspirados em Resident Evil e seus contemporâneos, esses jogos resgatam a sensação raiz de terror, quebra-cabeças desafiadores e recursos limitados — tudo para te deixar grudado na tela, com medo de cada canto. Se liga nessa lista afiada com os melhores títulos que vão te fazer voltar no tempo e suar frio como nos velhos tempos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes desses jogos que prometem reviver o verdadeiro terror dos anos 90!

