Clair Obscur: Expedition 33 é tão bom que fez o Demolidor voltar a jogar depois de 30 anos Gente. GENTE. Para tudo. Você sabe que um jogo é verdadeiramente especial quando ele faz um super-herói cego que luta contra o crime... Game Hall|Do R7 22/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h39 ) twitter

Gente. GENTE. Para tudo. Você sabe que um jogo é verdadeiramente especial quando ele faz um super-herói cego que luta contra o crime querer comprar um console só pra ver com os próprios olhos (ou com o coração) o que tá acontecendo no mundo gamer. Tô falando de Charlie Cox, o ator que dá vida ao nosso eterno Demolidor (Matt Murdock), que declarou que vai jogar Clair Obscur: Expedition 33 — o RPG dos sonhos etéreos e corações partidos — depois de uma pausa de TRINTA ANOS longe dos videogames. Sim, bebê gamer. O último jogo que ele jogou foi MARIO 64. Em 1996.

Não perca a chance de entender por que Clair Obscur: Expedition 33 está conquistando corações! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

