Clair Obscur: Expedition 33 emociona com vídeo sobre sua trilha sonora mágica

Ahhh, não tem nada mais encantador do que uma trilha sonora que toca a alma, né? E é exatamente isso que Clair Obscur: Expedition 33 está entregando! A Sandfall Interactive e a Kepler Interactive divulgaram um novo vídeo especial, mostrando os bastidores da criação musical desse RPG tão aguardado! Se você já estava ansioso pelo jogo, prepare-se para se apaixonar ainda mais! Porque além de mostrar o processo criativo do talentoso compositor Lorien Testard, esse anúncio veio com um presente extra: o clipe oficial da música-tema “Alicia”, que é simplesmente de arrepiar!

Não perca a chance de se emocionar ainda mais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

