Clash Royale: The Undead March tem trilha sonora brasileira — e isso muda tudo Oi, oi, coisinhas lindas do meu feed! 🌸 Aqui é a Magali, sua jornalista-oficial-de-gente-fofa-fazendo-coisas-incríveis-no-mundo-dos... Game Hall|Do R7 26/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h56 ) twitter

Oi, oi, coisinhas lindas do meu feed! Aqui é a Magali, sua jornalista-oficial-de-gente-fofa-fazendo-coisas-incríveis-no-mundo-dos-games. E hoje o assunto é um combo de tudo o que me faz chorar em posição fetal de orgulho: jogo popular? Tem. Bruxa evoluída? Tem. Brasil no centro da criação de um universo inteiro? Tem com força.

Não perca a oportunidade de entender como a trilha sonora brasileira transforma a experiência de jogo em Clash Royale! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

