Cleared Hot resgata a glória dos shooters de helicóptero com física caótica e nostalgia armada até os dentes Lá vem a MicroProse de novo, saindo do túmulo do MS-DOS com cheiro de disquete e lançando um shooter que parece ter saído direto do... Game Hall|Do R7 04/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lá vem a MicroProse de novo, saindo do túmulo do MS-DOS com cheiro de disquete e lançando um shooter que parece ter saído direto do encarte de revista dos anos 90: Cleared Hot. E se você é do tipo que lembra com lágrimas nos olhos dos tempos de Desert Strike, Jungle Strike ou dos fliperamas onde a única RTX que existia era a de “Reta de Tiro Xonado”, meu amigo… essa é pra você.

Não perca a chance de saber mais sobre essa explosiva nostalgia e confira a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Pacific Drive: Endless Expeditions – Porque Dirigir em Círculos Nunca Foi Tão Divertido

Clair Obscur: Expedition 33 ganha trailer da personagem SCIEL

Novo Passe de Batalha e BlackCell da Temporada 03 de Black Ops 6 e Warzone