Command Conquer com coop de 2 jogadores? RTS velho agora virou festa rave de mísseis com amigo RUMBLETECH TRANSMITINDO DIRETO DO CAMPO DE BATALHA COM NOSTALGIA E SARCASMO EM ALTA VOLTAGEM! Atenção, soldados... Game Hall|Do R7 14/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h38 )

Game Hall

RUMBLETECH TRANSMITINDO DIRETO DO CAMPO DE BATALHA COM NOSTALGIA E SARCASMO EM ALTA VOLTAGEM! Atenção, soldados do teclado, generais do sofá e veteranos de LAN house: Dawn of the Tiberium Age, o mod supremo da velha guarda de Command & Conquer, acaba de lançar uma atualização que faz qualquer RTS lover botar a cueca de fibra tática pra lavar. Agora dá pra jogar TODAS as campanhas originais do C&C em co-op de dois jogadores. É isso mesmo: você e seu amigo podem errar build order JUNTOS, agora oficialmente.

Não perca a chance de saber mais sobre essa atualização incrível e como ela transforma a experiência de jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

