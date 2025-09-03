Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Como destravar tudo na Temporada 5 Recarregada de Black Ops 6 e Warzone

A cada atualização, Call of Duty mostra porque ainda domina as conversas do mundo gamer. Agora é a vez da Temporada 5 Recarregada de...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

A cada atualização, Call of Duty mostra porque ainda domina as conversas do mundo gamer. Agora é a vez da Temporada 5 Recarregada de Black Ops 6 e Warzone, que chega no dia 4 de setembro de 2025 trazendo mapa novo, modos inéditos e de volta, armas, recompensas, eventos temáticos e até um upgrade na experiência de Zumbis. Para os jogadores que querem aproveitar tudo desde o primeiro minuto, esse guia explica em detalhes cada novidade e ainda traz dicas estratégicas para farmar recompensas, completar eventos e não ficar para trás no multiplayer mais frenético da atualidade.

Não perca a chance de se atualizar sobre todas as novidades e estratégias! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.