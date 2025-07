Como limpar a memória do celular sem perder nada Porque limpar a memória do celular é igual limpar a geladeira: sempre tem algo estragado ocupando espaço! Você tá lá, abrindo o app... Game Hall|Do R7 28/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h58 ) twitter

Porque limpar a memória do celular é igual limpar a geladeira: sempre tem algo estragado ocupando espaço! Você tá lá, abrindo o app do banco e o celular avisa: “memória cheia”. Aí você apaga 30 prints do boleto e… nada muda. Spoiler: seu celular tá entupido de cache, arquivos fantasmas, e talvez até aplicativos zumbis que você nem lembra que baixou. Bora fazer a faxina com estilo técnico e um leve ranço na voz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra como liberar espaço no seu celular sem perder nada importante!

