Compositor de Tomb Raider foi de lendário a presidiário Olha só, se você achava que o maior crime envolvendo Tomb Raider era aquele controle do PS1 sem analógico tentando fazer a Lara andar... Game Hall|Do R7 22/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h57 )

Olha só, se você achava que o maior crime envolvendo Tomb Raider era aquele controle do PS1 sem analógico tentando fazer a Lara andar em linha reta — prepare-se, porque agora o escândalo tá no som ambiente. Literalmente. Senhoras e senhores, com vocês: Peter Connelly, o compositor responsável por boa parte das trilhas sonoras da era clássica da franquia — aquele que ajudou a definir o clima de “Indiana Jones de top” — foi parar no xilindró por… fraude em empréstimo do governo. E não foi qualquer trocadinho não: mais de 75 mil doletas. Palmas pro novo recorde de “game over” na vida real.

