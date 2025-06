Conversamos com os desenvolvedores de Diablo Immortal sobre o retorno do Druida e o futuro do jogo Com a chegada do Druida, uma das classes mais queridas pelos fãs da franquia, Diablo Immortal vive um momento de renovação. Além de...

Game Hall|Do R7 26/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share