Copa City abre financiamento no Kickstarter e chega em março de 2026

Salve, torcedor raiz, boleiro de alma e gestor de rolê urbano com coração de estádio! O Spider chegou chegando pra avisar que vem jogão de futebol aí… mas sem futebol! Isso mesmo, Copa City não é sobre meter caixa — é sobre organizar o bagulho inteiro pra torcida vibrar, comer, cantar e não quebrar nada (ou quase nada). A desenvolvedora Triple Espresso, direto da Polônia, abriu hoje a campanha de financiamento coletivo no Kickstarter pra fortalecer ainda mais o projeto e confirmou que o jogo chega dia 26 de março de 2026 no PC, PS5 e Xbox Series X|S.

