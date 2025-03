CR7 em Fatal Fury: Quando o chute é no queixo, não na bola Olha… tem coisa que a gente lê e precisa olhar de novo pra ver se entendeu certo. Tipo quando a SNK vem e solta, com toda a elegância... Game Hall|Do R7 26/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h46 ) twitter

Olha… tem coisa que a gente lê e precisa olhar de novo pra ver se entendeu certo. Tipo quando a SNK vem e solta, com toda a elegância de um Tiger Knee no meio da cara: “Cristiano Ronaldo vai estar em FATAL FURY: City of the Wolves.” Sim, é isso mesmo que você leu. O homem, o mito, o CR7, o maior artilheiro da história do futebol masculino — dono de cinco Bolas de Ouro, quatro Chuteiras de Ouro, cinco Champions, e provavelmente mais abs do que um personagem do King of Fighters — agora também vai meter Hadouken nos outros sem usar as mãos.

