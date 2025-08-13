Crimson Desert adiado: mais tempo pra sonhar com esse mundo aberto incrível
Ahhh, meus queridos aventureiros e aventureiras… 💖 Sabe aquele jogo que a gente acompanha cada trailer como se fosse um episódio novo...
Ahhh, meus queridos aventureiros e aventureiras… Sabe aquele jogo que a gente acompanha cada trailer como se fosse um episódio novo da nossa série favorita, já imaginando a roupa que o personagem principal vai usar, os cenários que vamos explorar e até o print perfeito pro nosso feed? Pois é… Crimson Desert, o novo RPG de ação e aventura em mundo aberto da Pearl Abyss (a mesma que nos deu o lindíssimo Black Desert), ganhou uma atualização importante: agora, ele só vai chegar no 1º trimestre de 2026.
Ahhh, meus queridos aventureiros e aventureiras… Sabe aquele jogo que a gente acompanha cada trailer como se fosse um episódio novo da nossa série favorita, já imaginando a roupa que o personagem principal vai usar, os cenários que vamos explorar e até o print perfeito pro nosso feed? Pois é… Crimson Desert, o novo RPG de ação e aventura em mundo aberto da Pearl Abyss (a mesma que nos deu o lindíssimo Black Desert), ganhou uma atualização importante: agora, ele só vai chegar no 1º trimestre de 2026.
Para saber mais sobre esse aguardado lançamento e o que a Pearl Abyss tem a dizer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre esse aguardado lançamento e o que a Pearl Abyss tem a dizer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: