Crimson Desert mostra 13 minutos de gameplay na véspera da gamescom 2025

Game Hall

Mano, olha só: Crimson Desert, aquele RPG de ação da Pearl Abyss que vive brincando com nosso coração de gamer, apareceu de novo — e dessa vez com 13 minutos de gameplay fresquinho. O vídeo chegou como prévia do que a galera vai poder ver na gamescom 2025, e também depois na PAX West.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e a empolgação desse novo gameplay, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

