Cronos: The New Dawn – Bloober Team inventa moda de novo, agora com churrasquinho de monstro no pós-apocalipse retrô Bloober Team são aqueles caras que vivem entre o amor da crítica e o ghosting dos jogadores. Depois de bancar os restauradores oficiais... Game Hall|Do R7 16/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h27 )

Bloober Team são aqueles caras que vivem entre o amor da crítica e o ghosting dos jogadores. Depois de bancar os restauradores oficiais do Silent Hill 2 (com a mesma delicadeza de quem limpa uma pintura renascentista usando esponja de aço), os devs decidiram soltar mais uma: Cronos: The New Dawn, uma nova IP que é tipo um combo do McHorror Feliz com extra de terror temporal, viagem dimensional e pesadelo distorcido em polonês.

