Cronos: The New Dawn mostra gameplay e prova que Bloober Team ainda é a rainha do “andador de corredor escuro” Olha só quem resolveu dar as caras na gamescom 2025: a Bloober Team, também conhecida como a desenvolvedora que tem doutorado em fazer... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h39 ) twitter

Game Hall

Olha só quem resolveu dar as caras na gamescom 2025: a Bloober Team, também conhecida como a desenvolvedora que tem doutorado em fazer jogo de andar em fábrica abandonada com lanterna meia-boca. Eles soltaram um gameplay de nove minutos de Cronos: The New Dawn, e adivinha? É você andando em um lugar fedendo a mofo, com gosma mutante e aquele clima “eu devia ter ficado em casa vendo Sessão da Tarde”.

