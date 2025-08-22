Cronos: The New Dawn mostra gameplay e prova que Bloober Team ainda é a rainha do “andador de corredor escuro”
Olha só quem resolveu dar as caras na gamescom 2025: a Bloober Team, também conhecida como a desenvolvedora que tem doutorado em fazer jogo de andar em fábrica abandonada com lanterna meia-boca. Eles soltaram um gameplay de nove minutos de Cronos: The New Dawn, e adivinha? É você andando em um lugar fedendo a mofo, com gosma mutante e aquele clima “eu devia ter ficado em casa vendo Sessão da Tarde”.
Para mais detalhes e uma análise completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
