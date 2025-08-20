Cronos: The New Dawn mostra trailer arrepiante e a Bloober prova que gato é mais assustador que jumpscare barato Bloober Team é um estúdio que já conseguiu criar um nicho próprio no mercado: transformar traumas coletivos e depressão em produtos... Game Hall|Do R7 19/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h37 ) twitter

Bloober Team é um estúdio que já conseguiu criar um nicho próprio no mercado: transformar traumas coletivos e depressão em produtos interativos de entretenimento digital. Enquanto outras empresas focam em tiroteio futurista com neon piscando, eles olham para uma cidade polonesa industrial dos anos 80 e dizem: “É isso que o gamer quer revisitar.” E aí veio a bomba na gamescom Opening Night Live: um novo trailer de Cronos: The New Dawn, jogo que parece querer ser Silent Hill com gatos e ficção científica industrial, mas que na real soa como aquele seu pesadelo depois de comer lasanha às 2 da manhã.

