Cronos: The New Dawn mostra trailer arrepiante e a Bloober prova que gato é mais assustador que jumpscare barato
Bloober Team é um estúdio que já conseguiu criar um nicho próprio no mercado: transformar traumas coletivos e depressão em produtos...
Bloober Team é um estúdio que já conseguiu criar um nicho próprio no mercado: transformar traumas coletivos e depressão em produtos interativos de entretenimento digital. Enquanto outras empresas focam em tiroteio futurista com neon piscando, eles olham para uma cidade polonesa industrial dos anos 80 e dizem: “É isso que o gamer quer revisitar.” E aí veio a bomba na gamescom Opening Night Live: um novo trailer de Cronos: The New Dawn, jogo que parece querer ser Silent Hill com gatos e ficção científica industrial, mas que na real soa como aquele seu pesadelo depois de comer lasanha às 2 da manhã.
Bloober Team é um estúdio que já conseguiu criar um nicho próprio no mercado: transformar traumas coletivos e depressão em produtos interativos de entretenimento digital. Enquanto outras empresas focam em tiroteio futurista com neon piscando, eles olham para uma cidade polonesa industrial dos anos 80 e dizem: “É isso que o gamer quer revisitar.” E aí veio a bomba na gamescom Opening Night Live: um novo trailer de Cronos: The New Dawn, jogo que parece querer ser Silent Hill com gatos e ficção científica industrial, mas que na real soa como aquele seu pesadelo depois de comer lasanha às 2 da manhã.
Para saber mais sobre este intrigante jogo e suas inovações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre este intrigante jogo e suas inovações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: